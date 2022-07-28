Спецпредставитель МИД России Сигал не исключил, что может сменить должность

Американский актёр Стивен Сигал, спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США, допустил, что может поменять должность.

Он отметил напряжённость в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами.

«Идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию в плане того, что мне было ранее поручено», — рассказал он РИА Новости.

В июне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что голливудский актёр Стивен Сигал остаётся спецпредставителем МИД по гуманитарным связям с США, несмотря на расторжение соответствующего меморандума.

В мае 2021 года Сигал официально стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».