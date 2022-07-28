В Счётной палате рекомендовали исключить из ФНБ замороженные валютные активы

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В Счётной палате рекомендовали исключить из Фонда национального благосостояния России замороженные валютные активы.

«Счётная палата Российской Федерации полагает целесообразным рекомендовать Правительству России поручить Минфину России с участием Банка России в срок до 29 июля 2022 года проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств ФНБ», — говорится в заявлении.

В частности, в ведомстве предложили рассмотреть исключение из ФНБ доли средств, размещённых в иностранных валютах государств, которые ввели санкции против России.

В ведомстве отметили, что вследствие введённых в 2022 году антироссийских санкций ряда иностранных государств счета Банка России в евро, фунтах стерлингов и японских иенах были заблокированы.

В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

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