В Подмосковье более 39 тысяч человек стали донорами крови с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
«На данный момент Московская область полностью обеспечена донорской кровью и её компонентами. Хочу отметить, что большинство доноров в нашем регионе сдают кровь на безвозмездной основе и многие делают это регулярно», — заявила первый зампред председателя правительства региона Светлана Стригункова.
По её словам, всего в Подмосковье почётными донорами являются более 27 тыс. человек.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Новосибирской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение».