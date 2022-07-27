В Подмосковье более 39 тысяч человек стали донорами крови с начала года

В Московской области более 39 тыс. человек стали донорами крови с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На данный момент Московская область полностью обеспечена донорской кровью и её компонентами. Хочу отметить, что большинство доноров в нашем регионе сдают кровь на безвозмездной основе и многие делают это регулярно», — заявила первый зампред председателя правительства региона Светлана Стригункова.

По её словам, всего в Подмосковье почётными донорами являются более 27 тыс. человек.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Новосибирской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение».