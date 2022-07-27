Кардиолог Серебрянский рассказал, чего не стоит делать при варикозе

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, чего не стоит делать при варикозе.

«Дело в том, что в венах внутри могут сидеть тромбы. При поднятии тяжестей или во время того, когда человек парится в бане, сосуды могут расшириться, кровь оттуда сгустками может устремиться в лёгкие», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, при наличии варикозной болезни могут быть риски при путешествии на самолёте, поэтому врач советует использовать компрессионные чулки.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от теплового удара.