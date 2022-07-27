Кандидат медицинских наук Проценко рассказал об ошибках при использовании солнцезащитного крема

Заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской РКБ Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко рассказал об ошибках при использовании солнцезащитного крема.

«Первая ошибка — нечастое нанесение солнцезащитного крема. В идеале нужно наносить крем повторно после купания. При этом важно помнить, что на солнце можно находиться не дольше двух часов», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, не стоит доверять утверждениям, что средство наносится раз в день.

«Как правило, более мелким шрифтом в описании указывается уточнение, при каких условиях можно обойтись однократным нанесением крема на тело», — сказал Проценко.

Он также выразил мнение, что наносить крем надо заранее.

«Неправильно наносить солнцезащитный крем в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Наносим средство за десять минут до выхода, чтобы оно успело впитаться», — уточнил врач.

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