Адвокат сообщил о возбуждении ещё одного дела в отношении Кара-Мурзы
- РИА Новости
Как уточнил адвокат Вадим Прохоров, речь идёт о расследовани дела об участии в деятельности нежелательной организации, пишет РИА Новости.
«13 июля 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз — по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса России «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности», — сказал он.
Обвинение Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, отметил Прохоров.
Комментариев следствия агентство не приводит.
В начале июня Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о ВС России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.