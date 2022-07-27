Адвокат сообщил о возбуждении ещё одного дела в отношении Кара-Мурзы

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Адвокат оппозиционера Владимира Кара-Мурзы*, который обвиняется по делу о распространении фейков о ВС России, сообщил, что в отношении его подзащитного возбудили ещё одно уголовное дело.
Адвокат сообщил о возбуждении ещё одного дела в отношении Кара-Мурзы
  • РИА Новости

Как уточнил адвокат Вадим Прохоров, речь идёт о расследовани дела об участии в деятельности нежелательной организации, пишет РИА Новости.

«13 июля 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз — по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса России «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности», — сказал он.

Обвинение Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, отметил Прохоров.

Комментариев следствия агентство не приводит.

В начале июня Басманный суд Москвы продлил арест оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* по делу о распространении фейков о ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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