Сбербанк повысит с 1 августа стоимость уведомлений об операциях

Стоимость услуги «Уведомления об операциях» для клиентов Сбербанка изменится с 1 августа.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на кредитную организацию.

Теперь в зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц.

Между тем будут исключения: плата за уведомления по кредитным и некоторым премиальным картам останется нулевой.

В настоящее время для держателей классических дебетовых карт стоимость услуги составляет 60 рублей в месяц, а для базовых карт, в том числе социальных и студенческих, — 30 рублей.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — прокомментировали в Сбербанке.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 1 июля вводится комиссия в размере 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их приложения и сайты.

Комиссия составит минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

Также Газпромбанк с 20 июля ввёл комиссии за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов.