Сбербанк введёт с 1 июля комиссию 1,25% за переводы на карты других банков

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Сбербанк сообщил, что введёт с 1 июля комиссию 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их приложения и сайты.
Сбербанк введёт с 1 июля комиссию 1,25% за переводы на карты других банков
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Сбербанка.

Комиссия составит 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

Также клиенты банка по-прежнему смогут отправлять клиентам Сбербанка до 50 тыс. рублей в месяц без необходимости оплаты комиссии с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».

Кроме того, возможен перевод без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п. п. — минимальная ставка на покупку недвижимости составит 10,5% годовых.

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