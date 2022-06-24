Сбербанк введёт с 1 июля комиссию 1,25% за переводы на карты других банков
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Сбербанка.
Комиссия составит 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.
Также клиенты банка по-прежнему смогут отправлять клиентам Сбербанка до 50 тыс. рублей в месяц без необходимости оплаты комиссии с помощью приложения «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, возможен перевод без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков с помощью системы быстрых платежей (СБП).
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