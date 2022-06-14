Сбербанк снизил ставку по ипотеке до 10,5% годовых

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Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 п. п. — минимальная ставка на покупку недвижимости составит 10,5% годовых.
Сбербанк снизил ставку по ипотеке до 10,5% годовых
  • РИА Новости

В кредитной организации уточнили, что это касается приобретения жилья как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.

Снижение также коснётся ипотечных программ по строительству жилого дома, загородной недвижимости, рефинансирования, кредита под залог недвижимости, военной ипотеки, покупки гаража и программы сотрудничества Сбера с субъектами Российской Федерации.

При этом условия по льготным программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» не изменились.

Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев ранее отметил, что в ближайшие полтора года ожидается снижение цен — «наступает рынок покупателя».

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