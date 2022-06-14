Сбербанк снизил ставку по ипотеке до 10,5% годовых
- РИА Новости
В кредитной организации уточнили, что это касается приобретения жилья как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.
Снижение также коснётся ипотечных программ по строительству жилого дома, загородной недвижимости, рефинансирования, кредита под залог недвижимости, военной ипотеки, покупки гаража и программы сотрудничества Сбера с субъектами Российской Федерации.
При этом условия по льготным программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» не изменились.
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев ранее отметил, что в ближайшие полтора года ожидается снижение цен — «наступает рынок покупателя».