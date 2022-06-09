В российской Гильдии риелторов дали прогноз по ценам на недвижимость

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Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев дал прогноз по ценам на недвижимость.
В российской Гильдии риелторов дали прогноз по ценам на недвижимость
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На мой взгляд, картина будет такая: не меньшее снижение, чем было в 2015 году после первого транша введения санкций. Это 2015 год, цены в Москве за полтора года скорректировались на 15%. В других регионах эта коррекция была и 20, и 30%», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в ближайшие полтора года ожидается снижение цен. Как отметил Апрелев, «наступает рынок покупателя».

«Вторичка точно будет снижаться, неизбежно снижение и на первичном рынке», — добавил эксперт.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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