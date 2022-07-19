Газпромбанк с 20 июля введёт комиссии за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Газпромбанк с 20 июля вводит комиссии за SWIFT-переводы, а также за обслуживание валютных счетов.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT», — говорится в сообщении.

Также вводится комиссия за хранение валютных остатков в долларах и евро объёмом более 10 тыс. единиц и комиссия за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро.

Ранее Сбербанк сообщил, что введёт с 1 июля комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их приложения и сайты.

Комиссия составит минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

В Госдуму внесли законопроект о предложении запретить комиссии на переводы физлиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 млн рублей.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию на валютном рынке.