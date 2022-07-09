В Госдуме предложили запретить комиссию на переводы между счетами в разных банках

В Госдуму внесли законопроект о предложении запретить комиссии на переводы физлиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 млн рублей.

Соответствующие изменения предполагается внести в закон «О банках и банковской деятельности».

«Установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что предложение направлено на пресечение возможности создания кредитными организациями препятствий для свободного перемещения средств.

Ранее Сбербанк сообщил, что введёт с 1 июля комиссию 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их приложения и сайты.

Комиссия составит минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.