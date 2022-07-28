В ГД предложили расширить права россиян на перевод из иностранных вузов в отечественные

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель напомнил, что в марте текущего года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее россиянам, которые обучались за рубежом и были безосновательно отчислены из университетов недружественных стран, продолжить своё обучение в российских вузах на бесплатной основе.

При этом, как пояснил Власов, есть студенты, которые не были отчислены, но из-за политической обстановки опасаются за своё дальнейшее обучение и безопасность, в связи с чем желают продолжить процесс получения образования в России.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили помочь пожелавшим вернуться в Россию бизнесменам.