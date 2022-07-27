Аналитик Федосова оценила идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить для иностранных агентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам.
Аналитик Федосова оценила идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты
  • РИА Новости

По словам Федосовой, уже введённые ограничения в части упрощённого порядка получения налогового вычета переводят иноагентов в разряд тех, в отношении кого камеральная налоговая проверка будет производиться в том числе на основании декларации, подтверждающих документов.

«Декларированию подлежат и доходы от источников за пределами Российской Федерации, вряд ли иноагенты пойдут на раскрытие этой информации ради получения каких-то вычетов», — сообщила эксперт.

Она также напомнила, что скидки по штрафам за нарушения ПДД предоставляются всем лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения.

«Здесь необходимо обсуждать возможность поражения в отдельных правах де-факто граждан России на основании того, что они иноагенты», — заключила аналитик.

Ранее в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить