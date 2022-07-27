Аналитик Федосова оценила идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты
- РИА Новости
По словам Федосовой, уже введённые ограничения в части упрощённого порядка получения налогового вычета переводят иноагентов в разряд тех, в отношении кого камеральная налоговая проверка будет производиться в том числе на основании декларации, подтверждающих документов.
«Декларированию подлежат и доходы от источников за пределами Российской Федерации, вряд ли иноагенты пойдут на раскрытие этой информации ради получения каких-то вычетов», — сообщила эксперт.
Она также напомнила, что скидки по штрафам за нарушения ПДД предоставляются всем лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения.
«Здесь необходимо обсуждать возможность поражения в отдельных правах де-факто граждан России на основании того, что они иноагенты», — заключила аналитик.
Ранее в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам.