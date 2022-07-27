Аналитик Федосова оценила идею ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить для иностранных агентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам.

По словам Федосовой, уже введённые ограничения в части упрощённого порядка получения налогового вычета переводят иноагентов в разряд тех, в отношении кого камеральная налоговая проверка будет производиться в том числе на основании декларации, подтверждающих документов.

«Декларированию подлежат и доходы от источников за пределами Российской Федерации, вряд ли иноагенты пойдут на раскрытие этой информации ради получения каких-то вычетов», — сообщила эксперт.

Она также напомнила, что скидки по штрафам за нарушения ПДД предоставляются всем лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения.

«Здесь необходимо обсуждать возможность поражения в отдельных правах де-факто граждан России на основании того, что они иноагенты», — заключила аналитик.

Ранее в Госдуме предложили ограничить для иноагентов право на налоговые вычеты и скидки по административным штрафам.