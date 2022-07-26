В Кировской области зарегистрировали 36 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели 29 жителей области, всего с начала пандемии — 150 413.
Также стало известно, что в медучреждения Крыма вернули ограничения в связи с COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания», — заявил глава ведомства Константин Скорупский.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия попадает в категорию стран, где идёт рост инфицирования вариантом «омикрона» BA.5.