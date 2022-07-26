В Кировской области зарегистрировали 36 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области зарегистрировали 36 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 29 жителей области, всего с начала пандемии — 150 413.

Также стало известно, что в медучреждения Крыма вернули ограничения в связи с COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания», — заявил глава ведомства Константин Скорупский.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия попадает в категорию стран, где идёт рост инфицирования вариантом «омикрона» BA.5.