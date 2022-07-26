В Новосибирской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение»
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт областного правительства.
С начала 2022 года проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» вошёл в нацпроект «Здравоохранение».
«В этом году акцент делается на строительстве новых объектов здравоохранения. Предусматриваются работы по строительству и реконструкции десяти объектов: пяти врачебных амбулаторий и пяти поликлинических отделений, из них введут в эксплуатацию в этом году девять объектов», — уточнил министр.
Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыло в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.