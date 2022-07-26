В Новосибирской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение»

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В Новосибирской области в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят и реконструируют объекты первичного звена, а также ФАПы, заявил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.
В Новосибирской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение»
  • Gettyimages.ru
  • © Sawek Kawila / EyeEm

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт областного правительства.

С начала 2022 года проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» вошёл в нацпроект «Здравоохранение».

«В этом году акцент делается на строительстве новых объектов здравоохранения. Предусматриваются работы по строительству и реконструкции десяти объектов: пяти врачебных амбулаторий и пяти поликлинических отделений, из них введут в эксплуатацию в этом году девять объектов», — уточнил министр.

Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыло в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.

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