В Новосибирской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Новосибирской области в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построят и реконструируют объекты первичного звена, а также ФАПы, заявил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт областного правительства.

С начала 2022 года проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» вошёл в нацпроект «Здравоохранение».

«В этом году акцент делается на строительстве новых объектов здравоохранения. Предусматриваются работы по строительству и реконструкции десяти объектов: пяти врачебных амбулаторий и пяти поликлинических отделений, из них введут в эксплуатацию в этом году девять объектов», — уточнил министр.

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