Терапевт Александрова рассказала о влиянии жары на здоровье

Ольга Александрова, врач-терапевт сети клиник «Атлас», рассказала о влиянии жары на здоровье.

«Дефицит жидкости ухудшает кровоснабжение мозга, поэтому важно не допускать обезвоживания. В жару необходимо всегда иметь с собой бутылку обычной воды», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Александрова, если головная боль сопровождается головокружением, учащённым дыханием, усиливающимся потоотделением, то есть вероятность теплового удара от длительного нахождения на солнце.

«Следует сразу уйти с солнца, выпить воды, лечь, отдохнуть. Можно принять прохладный душ. Если симптомы не уменьшаются, нужно вызвать скорую помощь», — уточнила врач.

По её словам, продолжительная жара может быть вредна для сердечно-сосудистой системы.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.