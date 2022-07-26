Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в параде

Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу центра судоремонта «Звёздочка».

«Корабелами «Звёздочки» своевременно и с надлежащим качеством проведены работы по поддержанию технической готовности на атомной подводной лодке «Вепрь», фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», боевых катерах БК-2180 и БК-2181, а также на рейдовых буксирах «Поморье», РБ-400, РБ-47 и РБ-48, которые будут обеспечивать движение кораблей на параде», — рассказали в центре.

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