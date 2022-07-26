Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в параде

Короткая ссылка
Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в параде
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу центра судоремонта «Звёздочка».

«Корабелами «Звёздочки» своевременно и с надлежащим качеством проведены работы по поддержанию технической готовности на атомной подводной лодке «Вепрь», фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков», боевых катерах БК-2180 и БК-2181, а также на рейдовых буксирах «Поморье», РБ-400, РБ-47 и РБ-48, которые будут обеспечивать движение кораблей на параде», — рассказали в центре.

Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить