ВШЭ: учёные допустили снижение численности населения России к концу XXI века до 137,5 млн

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Согласно прогнозу учёных НИУ Высшей школы экономики, долгосрочные прогнозы динамики численности населения России предполагают «широкую вилку» от 67,4 млн до 216,7 млн человек.
ВШЭ: учёные допустили снижение численности населения России к концу XXI века до 137,5 млн
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Между тем отмечается, что наиболее вероятный сценарий — снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан.

Как пишет РБК, предполагается сокращение количества россиян на 10%, до 131 млн, к середине 2070-х годов и рост в пределах 5% в дальнейшем.

Убыль населения в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс. человек в год.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что из-за демографических проблем в России имеется нехватка рабочих рук.

В марте в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография»

Для тех, кто испытывает трудности при поиске работы, доступно более 23 тыс. образовательных программ.

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