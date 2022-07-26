ВШЭ: учёные допустили снижение численности населения России к концу XXI века до 137,5 млн

Согласно прогнозу учёных НИУ Высшей школы экономики, долгосрочные прогнозы динамики численности населения России предполагают «широкую вилку» от 67,4 млн до 216,7 млн человек.

Между тем отмечается, что наиболее вероятный сценарий — снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан.

Как пишет РБК, предполагается сокращение количества россиян на 10%, до 131 млн, к середине 2070-х годов и рост в пределах 5% в дальнейшем.

Убыль населения в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс. человек в год.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что из-за демографических проблем в России имеется нехватка рабочих рук.

В марте в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».

Для тех, кто испытывает трудности при поиске работы, доступно более 23 тыс. образовательных программ.