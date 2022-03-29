В России началась программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография»

В России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает «Взгляд».

Для тех, кто испытывает трудности при поиске работы, доступно более 23 тыс. образовательных программ.

«С учётом опыта переобучения 2021 года по наиболее востребованным направлениям представлены программы разного уровня сложности — в зависимости от уровня соискателя», — отмечается на сайте Минтруда.

Подать заявку можно на портале «Работа России».

«В прошлом году 75% прошедших обучение граждан трудоустроены. В общей сложности 345 тыс. человек смогут получить востребованные знания для дальнейшего трудоустройства или открытия собственного бизнеса», — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.