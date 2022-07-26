В «Турпомощи» прокомментировали идею введения патентов для организаторов авторских туров

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT прокомментировал предложение внедрить профессиональные патенты для лиц, осуществляющих организацию и проведение авторских туристических мероприятий и путешествий.

«Это вопрос, достаточно актуальный для сегодняшнего дня. Авторские туры за последние два с половиной года очень активно развивались. И пандемия придала этому процессу серьёзное ускорение… Дело в том, что авторские туры в основном делают индивидуальные предприниматели, а они не регистрируются как туроператоры — то есть это только юридические лица. И вот здесь возник тот казус, который на сегодняшний день достаточно серьёзен», — рассказал Осауленко.

Он отметил, что не все люди, предлагающие авторские туры, являются профессионалами.

«И, к сожалению, не все из них достаточно компетентны с точки зрения безопасности. Авторские туры — это в основном немассовые направления в стороне от туристических маршрутов. И поэтому вопросы безопасности, безусловно, здесь выходят на передний план», — добавил эксперт.

По его мнению, предложенная инициатива, касающаяся патентов, вполне может быть рассмотрена. Но и в данном случае возникает ряд важных вопросов, пояснил Осауленко.

«Кто этот патент будет выдавать? Каковы критерии оценки? Какова финансовая ответственность перед туристом со стороны организаторов и производителей этого продукта? Какими механизмами это будет достигаться? В общем, вопросов много. Но как тема для дискуссии — вполне приемлемо», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внедрить профессиональные патенты для лиц, осуществляющих организацию и проведение авторских туристических мероприятий и путешествий.

Как правило, подобные туристические мероприятия организуются дистанционно, на доверии сторон и никак не контролируются со стороны государственных органов или иных надзорных ведомств, что часто приводит к конфликтным моментам, пояснил депутат.