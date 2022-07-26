В МИД России не исключили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

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Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключил, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы.
В МИД России не исключили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы
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«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно», — сказал дипломат ТАСС.

Между тем он добавил, что российская сторона наблюдает фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — добавил Волынкин.

Ранее исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен сообщила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам.

Заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен отметила, что россияне каждый день подают около 1 тыс. заявлений на визы в Финляндию.

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