МИД: Россия пока не будет вводить визы для граждан Украины

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Министерство иностранных дел России пока не принимало решения о введении визового режима для граждан Украины, заявил директор консульского департамента российского МИД Иван Волынкин.

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве анализируют ситуацию в связи с решением Киева прекратить действие соглашения 1997 года между Россией и Украиной, которое позволяло гражданам стран совершать взаимные поездки без виз.

«Российская сторона аналогичного решения не принимала, и украинским гражданам по-прежнему не требуется оформлять визу для въезда в нашу страну», — цитирует ТАСС Волынкина.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

При этом в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны.

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