Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ни один россиянин за неделю не подал заявку на визу
- AP
«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было», — сказал он во время телемарафона, его слова приводит РИА Новости.
17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.
При этом в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны.