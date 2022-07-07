Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ни один россиянин за неделю не подал заявку на визу

За неделю визового режима с Россией ни один россиянин не подал заявку на получение документа, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«За семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу. Но ни одной заявки не было», — сказал он во время телемарафона, его слова приводит РИА Новости.

17 июня украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

При этом в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны.