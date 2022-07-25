Вирусолог Аграновский рассказал о последствиях перенесённого COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

«Есть корреляция тяжести перенесённой болезни и постковида — чем тяжелее было протекание COVID-19, тем выше вероятность синдрома в разных формах. Состояние здоровья человека влияет и на то, и на другое», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, постковидный синдром не определяется мутацией вируса.

Аграновский рекомендовал не забывать о вакцинации и ревакцинации.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».