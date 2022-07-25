Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире
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«Действительно, заболеваемость сейчас начинается, и это будет продолжаться где-то месяц. Но, скорее всего, это не будут очень большие цифры по числу заболевших по сравнению с тем, что было зимой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, по миру прошли новые варианты омикрон-штамма, что дало повышение заболеваемости.
«Нельзя сказать, что ковид возвращается, он никуда не делся», — добавил Альтштейн.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».