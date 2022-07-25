Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

«Действительно, заболеваемость сейчас начинается, и это будет продолжаться где-то месяц. Но, скорее всего, это не будут очень большие цифры по числу заболевших по сравнению с тем, что было зимой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, по миру прошли новые варианты омикрон-штамма, что дало повышение заболеваемости.

«Нельзя сказать, что ковид возвращается, он никуда не делся», — добавил Альтштейн.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».