Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире

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Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Действительно, заболеваемость сейчас начинается, и это будет продолжаться где-то месяц. Но, скорее всего, это не будут очень большие цифры по числу заболевших по сравнению с тем, что было зимой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, по миру прошли новые варианты омикрон-штамма, что дало повышение заболеваемости.

«Нельзя сказать, что ковид возвращается, он никуда не делся», — добавил Альтштейн.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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