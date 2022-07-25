РБК: в России предложили изменить правила прохождения иностранных судов по Севморпути

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Министерство обороны России предложило внести изменения в порядок прохождения судов по Северному морскому пути. В частности, предлагается позволять иностранным военным и государственным судам заходить в акваторию Севморпути только с разрешением, которое нужно будет запрашивать по дипломатическим каналам за 90 дней до захода.
РБК: в России предложили изменить правила прохождения иностранных судов по Севморпути
  • РИА Новости
  • © Михаил Фомичев

Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку министерства к предлагаемым изменениям в закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Издание отмечает, что на территории Севморпути не может находиться более одного иностранного суда без специального разрешения правительства.

Ещё один пункт проекта касается иностранных подлодок, которые должны следовать по Севморпути на поверхности и под своим флагом.

Кроме того, предлагается разрешить властям приостанавливать заход иностранных военных кораблей во внутренние воды СМП на определённый срок.

В январе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Северный морской путь находится в российской юрисдикции и решения по этому направлению принимает Российская Федерация.

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