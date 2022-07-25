Мурашко заявил о снижении уровня смертности онкобольных в России за последние три года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении уровня смертности онкобольных в России за последние три года.

«Ежегодно мы выявляем порядка 600 тыс. новых заболеваний, порядка 4 млн у нас состоят на диспансерном учёте... с 2019 года начал реализовываться федеральный проект. Подводя предварительные итоги того, что удалось достичь: снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат для такого тяжёлого заболевания», — сказал он.

Об этом Мурашко сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов перечислил основные виды злокачественных опухолей.