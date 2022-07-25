Адвокат Гозмана заявил, что его клиента отпустили после задержания
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Об этом Бирюков рассказал ТАСС.
«Гозман отпущен после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменён его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве», — сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск Леонида Гозмана.
В июле адвокат Гозмана сообщил, что его подзащитного допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.