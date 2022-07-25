Адвокат Гозмана заявил, что его клиента отпустили после задержания

Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы общественного деятеля Леонида Гозмана*, заявил, что его клиента отпустили после задержания.

Об этом Бирюков рассказал ТАСС.

«Гозман отпущен после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменён его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск Леонида Гозмана.

В июле адвокат Гозмана сообщил, что его подзащитного допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.