Адвокат сообщил о допросе Гозмана из-за двойного гражданства

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Адвокат общественного деятеля Леонида Гозмана* сообщил, что его подзащитного допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

Об этом адвокат Михаил Бирюков сообщил ТАСС.

«Гозман был сегодня задержан по делу, возбуждённому по ст. 330.2 УК России (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства). Его допросили в СК в качестве подозреваемого», — сказал он.

По его словам, мера пресечения ему не избиралась, его отпустили.

6 мая Министерство юстиции России включило Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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