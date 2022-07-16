Адвокат сообщил о допросе Гозмана из-за двойного гражданства

Адвокат общественного деятеля Леонида Гозмана* сообщил, что его подзащитного допросили в Следственном комитете по делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

Об этом адвокат Михаил Бирюков сообщил ТАСС.

«Гозман был сегодня задержан по делу, возбуждённому по ст. 330.2 УК России (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства). Его допросили в СК в качестве подозреваемого», — сказал он.

По его словам, мера пресечения ему не избиралась, его отпустили.

6 мая Министерство юстиции России включило Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.