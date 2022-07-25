Косметолог Ованесова рассказала, как защитить кожу от солнца

Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, как защитить кожу от солнца.

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что SPF-защита солнцезащитного крема должна превышать 50. Также рекомендуется обратить внимание, как средство держится на коже.

«Чтобы не смывалось лучше водой, если мы на пляже находимся или, наоборот, смывалось, если не находимся. Чтобы дополнительно никаких средств не наносить для удаления солнцезащитного крема», — пояснила Ованесова.

Она также напомнила, что существует несколько фототипов кожи, которые по-разному реагируют на ультрафиолет. Люди первого и второго фототипа на солнце просто краснеют, а люди пятого и шестого загорают очень быстро и легко это переносят.

Остальные могут находиться на солнце в течение некоторого времени. Они способны загореть, но не слишком быстро.

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