Косметолог Ованесова рассказала, как защитить кожу от солнца

Короткая ссылка
Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, как защитить кожу от солнца.
Косметолог Ованесова рассказала, как защитить кожу от солнца
  • Gettyimages.ru
  • © Dougal Waters

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что SPF-защита солнцезащитного крема должна превышать 50. Также рекомендуется обратить внимание, как средство держится на коже.

«Чтобы не смывалось лучше водой, если мы на пляже находимся или, наоборот, смывалось, если не находимся. Чтобы дополнительно никаких средств не наносить для удаления солнцезащитного крема», — пояснила Ованесова.

Она также напомнила, что существует несколько фототипов кожи, которые по-разному реагируют на ультрафиолет. Люди первого и второго фототипа на солнце просто краснеют, а люди пятого и шестого загорают очень быстро и легко это переносят.

Остальные могут находиться на солнце в течение некоторого времени. Они способны загореть, но не слишком быстро.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить