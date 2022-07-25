Попова сообщила об увеличении числа заболевших коронавирусом в России
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«Ситуация, вы видите, характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда и тем, что эти заболевания протекают не очень тяжело», — приводит ТАСС её слова.
Также Попова заявила, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».