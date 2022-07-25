Попова сообщила об увеличении числа заболевших коронавирусом в России

Приход новых высококонтагиозных вариантов омикрон-штамма коронавируса вызвал подъём заболеваемости в России, при этом болезнь у пациентов протекает не в тяжёлой форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация, вы видите, характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда и тем, что эти заболевания протекают не очень тяжело», — приводит ТАСС её слова.

Также Попова заявила, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».