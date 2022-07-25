Попова заявила о способности российских тестов на COVID-19 выявлять все варианты болезни

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции.

«Наши тесты, которые используются в России... Они все умеют обнаруживать все новые геноварианты «омикрона», — цитирует её РИА Новости.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

Директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник» будет эффективно защищать от подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр».