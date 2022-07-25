Вирусолог Шестопалов: вакцина «Спутник» будет защищать от подвида омикрона «кентавр»

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Вакцина от коронавируса «Спутник» будет эффективно защищать от подварианта омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Об этом заявил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

«Спутник» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются, с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину», — цитирует Шестопалова ТАСС.

Он рассказал, что подвид «кентавр» эффективно выявляется обычными тест-системами на коронавирус.

Ранее эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга, врач Александр Соловьёв в беседе с URA.RU отметил, что в целом симптомы «кентавра» и «омикрона» схожи.

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