В Петербурге произошёл пожар в здании бывшего «Водоканалстроя»

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в неэксплуатируемом здании бывшего предприятия «Водоканалстрой». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.

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«В трёхэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 кв. м», — заявили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания участвуют 72 человека личного состава, задействовано 17 единиц техники. Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о пожаре на Невской мануфактуре. Утверждено обвинительное заключение против двух руководителей предприятия. В результате пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, пострадали три спасателя, один погиб.