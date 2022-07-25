В Петербурге произошёл пожар в здании бывшего «Водоканалстроя»

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В Санкт-Петербурге произошёл пожар в неэксплуатируемом здании бывшего предприятия «Водоканалстрой». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.
В Петербурге произошёл пожар в здании бывшего «Водоканалстроя»
  • © 78.mchs.gov.ru

«В трёхэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 кв. м», — заявили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. 

В ликвидации возгорания участвуют 72 человека личного состава, задействовано 17 единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о пожаре на Невской мануфактуре. Утверждено обвинительное заключение против двух руководителей предприятия.

В результате пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, пострадали три спасателя, один погиб

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