В Петербурге произошёл пожар в здании бывшего «Водоканалстроя»
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«В трёхэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение обстановки на площади 400 кв. м», — заявили в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации возгорания участвуют 72 человека личного состава, задействовано 17 единиц техники.
Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о пожаре на Невской мануфактуре. Утверждено обвинительное заключение против двух руководителей предприятия.
В результате пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, пострадали три спасателя, один погиб.