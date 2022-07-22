В Петербурге завершили расследование дела о пожаре на Невской мануфактуре
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По версии следствия, руководители мануфактуры, в том числе 48-летний уроженец Ленобласти и 38-летний петербуржец, сдавали в аренду помещения в комплексе зданий, заведомо зная о несоответствии их требованиям пожарной безопасности. В результате произошёл пожар.
Один из обвиняемых умышленно не исполнял обязательства по сохранению здания, хотя комплекс имел статус объекта культурного наследия регионального значения.
В результате пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, пострадали три спасателя, один погиб.
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении сотрудников федеральной противопожарной службы.