В Петербурге завершили расследование дела о пожаре на Невской мануфактуре

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В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о пожаре на Невской мануфактуре. Утверждено обвинительное заключение против двух руководителей предприятия.
В Петербурге завершили расследование дела о пожаре на Невской мануфактуре
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, руководители мануфактуры, в том числе 48-летний уроженец Ленобласти и 38-летний петербуржец, сдавали в аренду помещения в комплексе зданий, заведомо зная о несоответствии их требованиям пожарной безопасности. В результате произошёл пожар.

Один из обвиняемых умышленно не исполнял обязательства по сохранению здания, хотя комплекс имел статус объекта культурного наследия регионального значения.

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