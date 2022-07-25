В Подмосковье пассажирам общественного транспорта раздали более 15 тысяч литров воды

В минувшие выходные перевозчики общественного транспорта в Московской области раздали более 15 тыс. л воды пассажирам, в том числе 10 тыс. л — в автобусах и на остановках.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона.

Помимо воды, перевозчики также раздавали пассажирам мороженое в общественном транспорте, на остановках, станциях и вокзалах Подмосковья.

«Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов. На этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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