В Подмосковье пассажирам общественного транспорта раздали более 15 тысяч литров воды
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минтранса региона.
Помимо воды, перевозчики также раздавали пассажирам мороженое в общественном транспорте, на остановках, станциях и вокзалах Подмосковья.
«Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов. На этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
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