Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав

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Ангелина Шурпина
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал введение в России уголовной ответственности за систематическое вождение без прав.
Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав
  • РИА Новости

«С точки зрения того, что люди водят без прав, здесь проблема есть: без прав водят и те, кто лишён, и надеюсь, что это ужесточение поможет тому, что на дорогах станет безопаснее. Хотя всё зависит от того, как это будет работать. В качестве профилактической меры, наверное, это требовалось ввести. Не могу сказать, что люди будут рады, но с точки зрения безопасности, я думаю, это должно сыграть свою профилактическую роль», — объяснил Канаев.

Ранее стало известно о том, что в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав.

Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля ст. 264.3 Уголовного кодекса России.

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