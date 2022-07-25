В Москве до центров городского долголетия будут ходить бесплатные автобусы для пожилых

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В Москве запустили проект «Маршрут к долголетию», в рамках которого гражданам старшего возраста помогут бесплатно добираться до центров городского долголетия.
В Москве до центров городского долголетия будут ходить бесплатные автобусы для пожилых

Первый автобус начал курсировать между центрами ЦАО и Троицка, а до конца 2022 года организаторы планируют запустить ещё несколько маршрутов, информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра столицы.

«Чтобы горожанам старшего поколения было ещё проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект «Маршрут к долголетию». Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

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