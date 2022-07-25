«Ъ»: в России отмечено увеличение числа ноутбуков и клавиатур без русской раскладки
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Как пишет «Коммерсантъ», по оценкам дистрибьюторов, доля таких устройств к концу года достигнет 10%.
В Минпромторге отметили, что, даже если гравировка понадобится, её стоимость невысока, и «цена конечной продукции останется практически неизменной».
По словам собеседника издания в компании — крупном производителе ноутбуков, стоимость гравировки в среднем составляет 1,5—2 тыс. рублей.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал сообщения о росте импорта ноутбуков без ОС. По его словам, это способ сэкономить.
Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров также заявил, что механизм параллельного импорта может быть вскоре отменён для отдельных групп товаров, российским производителям нужно к этому подготовиться.