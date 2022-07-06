Аналитик Муртазин прокомментировал сообщения о росте импорта ноутбуков без ОС

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал сообщения о росте импорта ноутбуков без ОС.
Аналитик Муртазин прокомментировал сообщения о росте импорта ноутбуков без ОС
  • Gettyimages.ru

«Это способ сэкономить. Если вы покупаете ноутбук без операционной системы, то он не подпадает под какие-либо санкции и его проще ввезти через территорию третьих стран, а самое главное — вы можете установить Windows какой угодно или что-то другое», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на данный момент для поставщиков нет выгоды везти ноутбуки именно с Windows.

Ранее Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на смартфоны в России в ближайшее время.

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