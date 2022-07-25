Депутат Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве

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Депутат Госдумы России Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал Москвы в Брянский.

«В понедельник (это предложение. — RT) будем направлять, в рабочий день», — цитирует Власова РИА Новости.

Он пояснил, что данную инициативу предлагается вынести на голосование москвичей с помощью проекта «Активный гражданин».

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал эту идею.

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