Депутат Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
«В понедельник (это предложение. — RT) будем направлять, в рабочий день», — цитирует Власова РИА Новости.
Он пояснил, что данную инициативу предлагается вынести на голосование москвичей с помощью проекта «Активный гражданин».
Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал эту идею.