Алиханов прокомментировал идею переименования Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал идею переименовать Калининград и область.

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чём содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — цитирует его РИА Новости.

Алиханов уточнил, что между краем и областью не существует никакой правовой разницы.

«В чём основной смысл, не очень понятно», — заключил Алиханов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.