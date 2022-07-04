Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

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Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.
Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
  • РИА Новости

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал Миронов в Telegram.

В качестве новых названий Калининграда и Калининградской области он предложил Владибалтийск и Балтийский край.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

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