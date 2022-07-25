CNN: российская подлодка «Белгород» способна отражать атаки в Мировом океане

Российская подводная лодка «Белгород» может отражать атаки в Мировом океане в случае начала новой холодной войны. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Если «Белгород» сможет успешно расширить возможности российского флота, то это в следующее десятилетие подготовит почву для разворачивания холодной войны в глубинах океана», — говорится в статье.

Как сообщает телеканал со ссылкой на отчёт Исследовательской службы конгресса США, подлодка может переносить до восьми подводных комплексов «Посейдон».

Ранее стало известно, что подводная лодка «Белгород», которая может переносить беспилотные подводные аппараты «Посейдон», передана Военно-морскому флоту России.

В мае многоцелевая атомная подлодка К-561 «Казань» провела учения в Баренцевом море. Она отработала погружение на максимальную глубину.