Режим ЧС ввели в Пригородном районе Северной Осетии

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В МЧС Северной Осетии заявили, что в Пригородном районе региона был введён режим чрезвычайной ситуации после урагана.
Режим ЧС ввели в Пригородном районе Северной Осетии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В связи с ущербом, нанесённым стихией в результате комплекса неблагоприятных явлений, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пригородного района Северной Осетии на территории района с 19:00 мск 23 июля введён режим чрезвычайной ситуации», — указали в МЧС.

По имеющимся данным, всего под удар стихии попало 13 населённых пунктов в пяти районах республики, где было нарушено газо- и электроснабжение. В трёх селах частично сорвало кровлю со зданий школ, также были частично повреждены кровли в 16 частных домовладениях и одном многоквартирном доме.

Ранее глава Киренского городского поселения Александр Вициамов заявил, что в Киренске было решено ввести режим ЧС после обрушившейся на регион непогоды.

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