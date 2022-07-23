Власти ввели режим ЧС в Киренске Иркутской области

Глава Киренского городского поселения Александр Вициамов заявил, что в Киренске было решено ввести режим ЧС после обрушившейся на регион непогоды.

«Сейчас в городе введён режим чрезвычайной ситуации. Самая первая задача — включить электричество... Первыми будем подключать больницу, социальные объекты — водозаборы, водонапорные башни», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что 24 числа комиссия начнёт оценивать ущерб, нанесённый стихией, а также оперативно решать возникшие сложности.

Также Вициамов добавил, что областные власти оказывают всю необходимую помощь, а над устранением последствий работают все службы.

Ранее сообщалось, что Киренский район остался без света из-за ветра.