Власти ввели режим ЧС в Киренске Иркутской области

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Глава Киренского городского поселения Александр Вициамов заявил, что в Киренске было решено ввести режим ЧС после обрушившейся на регион непогоды.
Власти ввели режим ЧС в Киренске Иркутской области
  • РИА Новости

«Сейчас в городе введён режим чрезвычайной ситуации. Самая первая задача — включить электричество... Первыми будем подключать больницу, социальные объекты — водозаборы, водонапорные башни», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что 24 числа комиссия начнёт оценивать ущерб, нанесённый стихией, а также оперативно решать возникшие сложности.

Также Вициамов добавил, что областные власти оказывают всю необходимую помощь, а над устранением последствий работают все службы.

Ранее сообщалось, что Киренский район остался без света из-за ветра.

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