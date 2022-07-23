Киренский район в Приангарье остался без света из-за ветра

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Киренский район и Киренск в Приангарье остались без электричества по причине штормового ветра с дождём, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Киренский район в Приангарье остался без света из-за ветра
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«Тревожные вести из Киренска и Киренского района. Весь день сегодня на территории было жарко, а под вечер — удар стихии. Дождь, сильный ветер с порывами до 27 м/с. В городе повалило опоры энергоснабжения, деревья», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.

По его словам, проводится заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что прежде всего нужно решить вопрос с энергоснабжением, поскольку город обесточен.

Ранее Минэнерго России заявило, что в Дагестане порядка 60 тыс. человек остались без электричества из-за выхода из строя оборудования в связи с высокими температурами.

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