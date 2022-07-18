Около 60 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за вызванных жарой аварий

Минэнерго России заявило, что в Дагестане порядка 60 тыс. человек остались без электричества из-за выхода из строя оборудования в связи с высокими температурами.

«18 июля с 09:47 мск из-за высоких температур происходили отключения на нескольких подстанциях. По данным на 16:00, без электроснабжения оставались около 58,9 тыс. человек. Мощность отключённых потребителей — 22,2 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что энергетики ведут восстановительные работы.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что более 40 тыс. горожан в Донецке остались без электричества по причине обстрелов со стороны армии Украины.