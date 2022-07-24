«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 8 августа
- РИА Новости
«Все, от кого зависит наша с вами безопасность — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры, — выполняют свою работу в полном объёме», — написал он в Telegram.
Гладков попросил жителей быть бдительными.
«Если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей, сразу обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру «112», — отметил глава области.
3 июля Министерство обороны России сообщило, что Киев нанёс преднамеренный удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода и Курска.
По факту ракетного удара возбуждено уголовное дело.