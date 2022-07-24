«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 8 августа

Короткая ссылка
На территории Белгородской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 августа, документ об этом подписал губернатор Вячеслав Гладков.
«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 8 августа
  • РИА Новости

«Все, от кого зависит наша с вами безопасность — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры, — выполняют свою работу в полном объёме», — написал он в Telegram.

Гладков попросил жителей быть бдительными.

«Если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей, сразу обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру «112», — отметил глава области.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что Киев нанёс преднамеренный удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода и Курска.

По факту ракетного удара возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить