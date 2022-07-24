«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 8 августа

На территории Белгородской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 8 августа, документ об этом подписал губернатор Вячеслав Гладков.

«Все, от кого зависит наша с вами безопасность — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры, — выполняют свою работу в полном объёме», — написал он в Telegram.

Гладков попросил жителей быть бдительными.

«Если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет или странное поведение незнакомых людей, сразу обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру «112», — отметил глава области.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что Киев нанёс преднамеренный удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода и Курска.

По факту ракетного удара возбуждено уголовное дело.